كف يد 12 موظفا تلاعبوا بمواعيد الرعاية الأولية

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بكف يد 12 موظفاً، وتحويلهم للتحقيق بسبب تسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الأولية. وقالت الوزارة في تعميم داخلي موجه لمنسوبيها: «نظراً لرصد الوزارة قيام 12 موظفاً بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الأولية، مما يتنافى مع قيم الوزارة، والتي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها، مع المحافظة على موارد الدولة، فقد صدر قرار الوزير بكف أيديهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق». وشددت الوزارة على أنها لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلاً، وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تسجيل موعد

كانت وزارة الصحة قد اكتشف قبل عامين تقريباً ثغرة في تعامل بعض المراكز الصحية مع تطبيق «موعد» تستخدم لعدم استقبال المرضى وحرمان من يأتي دون موعد من الكشف والرعاية، وأصدر وزير الصحة حينها تعميماً للإدارات الصحية والتجمعات الطبية، لفت خلاله إلى رصد عدم قدرة العديد من المستفيدين من تسجيل موعد لسبب أو لآخر، مشدداً على أن ذلك لا يعني رفض المركز استقبال المريض ومعاينته، بل على المركز تقديم جميع الخدمات له بعد الفرز بحيث تقدم له الخدمة لو كانت حالته عاجلة بشكل فوري، أو أن يتم إعطاؤه موعداً خلال 5 أيام من تاريخ الزيارة.

مرونة الحجز

طلب الوزير من الإدارات التأكيد على منسوبي الرعاية الأولية وقنوات التواصل بأن تطبيق «موعد» يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يهدف إلى مرونة حجز وتعديل المواعيد، ما يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الخدمات الصحية.

خدمة موعد

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه.

كيفية الحصول على الخدمة

تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.

استخدام الموقع الإلكتروني.

وقت الاستجابة المتوقع للخدمة

يختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى؛ لكن حجز الموعد يكون فورياً وإلكترونياً.

الخدمة مجانية