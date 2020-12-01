السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يلتقي برئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر



القاهرة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي اليوم, برئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر اللواء حسن عبدالشافي.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان والهيئة في مجال الحوكمة وتنمية القدرات المؤسسية في مكافحة الفساد.

// انتهى //

22:26ت م

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