السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 451 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبرغ اليوم, أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 330 حالة وفاة.

// انتهى //

21:41ت م

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لوكسمبورغ 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 35129 حالةً.وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبرغ اليوم, أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 330 حالة وفاة.// انتهى //21:41ت م0213

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