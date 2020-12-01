مطار البحر الأحمر .. منشأة طموحة تمثل رؤية مشروع عملاق

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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سلط موقع إيربورت تكنولوجي، الضوء على مطار البحر الأحمر، وهو مطار دولي جديد يتم بناؤه في السعودية من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير (TRSDC)، وهو جزء من مشروع البحر الأحمر.

ويعد مشروع البحر الأحمر، الذي تم الالتزام به لدعم استراتيجية رؤية السعودية 2030، وجهة سياحية فاخرة مخططة ستشمل أرخبيلًا من 90 جزيرة طبيعية وبركانية ومناظر طبيعية صحراوية وجبالًا.

ويُعد مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع الضخمة في المملكة، وهو عبارة عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، والتي تشكل جزءًا من طموحات الحكومة لزيادة الإيرادات بعيدًا عن النفط، فيما يُعرف باسم رؤية 2030 والتي تضع السياحة كمنطقة نمو استراتيجي للمملكة.

مطار فاخر

وسيضم المشروع فنادق فاخرة ووحدات سكنية، فضلًا عن مساحات تجارية ومناطق تجارية وترفيهية، وسيلعب تطوير المطار الدولي دورًا مهمًا في تغيير السعودية.

ومن المتوقع أن يخدم المطار الجديد ما يقرب من مليون مسافر سنويًا من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وسيكون لديه القدرة على استيعاب 900 راكب في الساعة.

وحصل مشروع مطار البحر الأحمر على شهادة عدم ممانعة لمرحلة التصميم التخطيطي (NOC) من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية (GACA) في أوائل عام 2020.

ووافق المنظم على موقع المطار، ودراسات المجال الجوي والملاحة الجوية، والخطة الرئيسية للمجال الجوي، واتجاه المدرج.

تصميم وميزات مطار البحر الأحمر

يمتد مطار البحر الأحمر على مساحة 28 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل حوالي 3920 ملعبًا لكرة القدم، ويضم ثلاثة مهابط للطائرات العمودية وممرات متوازية.

تصميم المطار مستوحى من المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة ويمثل رؤية مشروع البحر الأحمر.

وسيتيح التصميم تجربة هادئة وفاخرة في جميع أنحاء المبنى، وسيعتمد المطار والوجهة السياحية الأكبر كليًا على الطاقة المتجددة لاحتياجاتهم من الطاقة، ستعمل المناطق المظللة والتهوية الطبيعية على تقليل استخدام مكيفات الهواء.

