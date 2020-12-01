السعودية اليوم / المغرب تسجل 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 3508 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 69 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5915، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 310193.

// انتهى //

20:51ت م

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الرباط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 359844 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 69 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5915، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 310193.// انتهى //20:51ت م0189

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