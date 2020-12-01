تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص فتح الرحلات الدولية

مع اقتراب موعد التأكيد..
جددت الخطوط السعودية، التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تفتح الرحلات الدولية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «وفقا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر, نلقاكم قريبًا».
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