تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص فتح الرحلات الدولية

جددت الخطوط السعودية، التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تفتح الرحلات الدولية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «وفقا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر, نلقاكم قريبًا».

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