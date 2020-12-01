بالفيديو.. جريان سيل في شعيب السهل بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):شهدت منطقة القصيم، هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لأمطار متوقعة ضمن الحالة المطرية سقيا التي تشهدها المملكة.
وبين مقطع فيديو جريان سيل من البرد في شعيب السهل شرق قبة شمال شرق القصيم .
وفي وقت سابق، نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية بمنطقة القصيم، ونوَّهت بالمحافظات المتأثرة بها.
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