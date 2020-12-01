السعودية اليوم / نجاح إزالة رحم بأورام ليفية من مريضة في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة



جدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

تمكّن الفريق الطبي الجراحي في قسم أمراض النساء والولادة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة من استئصال رحم بأروام ليفية تزن 2500 جرام من مريضة وذلك عبر عملية جراحية استغرقت قرابة ثلاث ساعات.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة في الحوض منذ عدة سنوات، وتبين بعد عمل التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة وجود أورام ليفية في الرحم متعددة أكبرها يتجاوز 12سم ، حيث قرّر الفريق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناتها، وقد قام الفريق باستئصال الرحم بالأورام الليفية، وتكللت العملية بالنجاح، بعدها تم نقلها لأجنحة التنويم لتقديم الرعاية الصحية لها والعناية الطبية، وغادرت المجمع الطبي بعد إستقرار حالتها وتماثلها للشفاء ولله الحمد وهي بحالة صحية جيدة.

// انتهى //

16:43ت م

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