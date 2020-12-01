السعودية اليوم/ "5000" مستفيد ومستفيدة من خدمة فحص ما قبل الزواج بحفر الباطن



حفر الباطن 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من خدمة فحص ما قبل الزواج التي نفذتها صحة حفر الباطن منذ بدء العام الحالي 2020م، 5000 مستفيد ومستفيدة، لمعرفة إصابتهم من بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا)، والأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الإلتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب "الإيدز").

وتقدم صحة حفر الباطن برنامج التثقيف والتوعية للمقبلين على الزواج من خلال عيادة المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف والتي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة الى إعطاء التطعيمات الثلاثي الفيروسي الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف لجميع المقبلات على فحص الزواج .

وأوضحت صحة حفر الباطن أن حجز المواعيد متاح من خلال تطبيق موعد وتعيين المركز “مركز صحي شرق الباطن واختيار العيادة " عيادة فحص ما قبل الزواج ".

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16:33ت م

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