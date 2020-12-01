كيفية إصدار رخصة بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية بالسعودية

في إطار التيسير على المواطنين في إصدار رخص المباني الفورية دون الحاجة للذهاب للفروع والمقرات، استمرارًا لاستراتيجية التحول الرقمي والتواصل عن بعد، تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لبدء تطبيق نظام بلدي الجديد لإصدار رخص البناء الفورية، على أن يكون النظام موحداً على مستوى المملكة بهدف تسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن، من خلال إصدار تلك الرخصة من المكتب المختص في اليوم نفسه بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للبلدية التابعة للمنطقة.

كيفية إصدار رخصة بناء فورية

وقررت الحكومة أيضًا، إلغاء دور شركة الكهرباء في إصدار الرخصة، مع استبدالها بتأهيل المكتب المختص لدى وزارة الشؤون البلدية لإصدار رخص البناء في جميع مدن المملكة، بالإضافة إلى حصر العلاقة التعاقدية في استخراج الرخصة بين المكتب والمواطن فقط دون وجود طرف ثالث، وذلك وفق تحديد النظام الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية، وتحميل المكتب مسؤولية إصدار الرخصة والمخطط بتطبيق كود البناء السعودي، والتعهد بالاطلاع على لائحة الجزاءات والغرامات وتحمل كافة المسؤولية المترتبة على مخالفة كود البناء السعودي في التصميم.

والحالة المستثناة من ذلك

إلا أنه يُستثنى وفي حال وجود أنظمة خاصة لمنطقة معينة، أن يتم الرجوع للأمانة التابعة للمنطقة. ويتضمن النظام الجديد لإصدار رخص البناء أنه في حال إصرار المالك على مخالفة المخطط المعتمد يلتزم المكتب بإيقاف الإشراف، على أن يتم فورًا رفع تقرير بالمخالفة للبلدية، وفي حال تجاهل المكتب للمخالفات في التنفيذ يعرض للمساءلة وتحمل الغرامات التي قد تصل إلى إيقاف المكتب.