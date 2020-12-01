«الشورى» يطالب بإعداد خارطة للمواقع التاريخية في المدينة وتطويرها

أكد ضرورة استكمال تنفيذ المشروعات القائمة..
طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم– بدعم ميزانية هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات، وفقًا للدراسات والتصاميم المعتمدة لها.
كما طالب الشورى، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، على ضوء نتائج مشروع نمذجة ومحاكاة السيول في المدينة المنورة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، العمل على تحديد ما تحتاجه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول إن وجدت وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك.
وأوضح الشورى أنه على هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية للمنطقة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.
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