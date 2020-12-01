شكرا لمتابعة خبر عن فتح تحقيق بشأن صرف مبالغ مالية غير مستحقة لمتقاعدين بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وجه مدير إدارة التعليم بمنقة عسير بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة لموظفين بعد تعاقدهم بدون وجه حق. وجه مدير إدارة التعليم بمنقة عسير بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة لموظفين بعد تعاقدهم بدون وجه حق. وبدأت اللجنة، وفقا لـ"سبق"، بالتحقيق بشأن الواقعة لتحديد المتسبب في صرف مبالغ غير مستحقة لموظفين بعد تقاعدهم في تعليم عسير. يذكر أن اللجنة مشكلة برئاسة مديرة إدارة المراجعة الداخلية وعضوية أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية والإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية.

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