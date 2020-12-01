القيادة تهنئ الشيخ خليفة بن زايد بمناسبة اليوم الوطني للإمارات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال خادم الحرمين: يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الموريتاني بذكرى استقلال

القيادة تهنئ الملك محمد السادس بذكرى يوم استقلال المغرب