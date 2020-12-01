شكرا لمتابعة خبر عن فيديو بديع لشلالات "صلاصل" العجيبة بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء عن شلالات صلاصل والتي تقع جنوب القوارة بالقصيم . كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء عن شلالات صلاصل والتي تقع جنوب القوارة بالقصيم . ونشر " الزعاق " على حسابه الرسمي في " تويتر " فيديو يوضح جانب من شلالات صلاصل ، أظهر طبيعتها البديعة . وأشار أن مياه هذه الشلالات تنساب من بين الصخور الرسوبية فتعطيها جمال خاص وتضاريس وألوان توحي بأنها مشهد من كوكب آخر .

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