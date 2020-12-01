شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور بدءً من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تدخل المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور الذى أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء.

وتنص هذه المرحلة على إلزام المنشآت التي يعمل بها عامل إلى 4 عمال، بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.