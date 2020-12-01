إشراف ورقابة عن بعد لمشاريع البيئة والمياه والزراعة

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع التقنية، من بينها مشروع لإنشاء نظام إلكتروني للإشراف ومتابعة مشاريع الوزارة عن بٌعد، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر للتطوير التقني للبوابات الإلكترونية الخارجية التابعة لصندوق البيئة والمراكز البيئية.

الخدمات الرقمية

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو 147.280 عملية إلكترونية، لتقديم الخدمات للمستفيدين ومنسوبي الوزارة منذ بدء تطبيق العمل «عن بٌعد» خلال أقل من أسبوعين، منذ الاثنين 21 رجب حتى الخميس 2 شعبان 1441، وذلك استمرارا لتقديم الخدمات رقميا ضمن الإجراءات الوقائية التي أعلنتها المملكة، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

منصات رقمية

أوضحت الوزارة أن أبرز المنصات الإلكترونية التي جرى تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلالها في جميع قطاعات الوزارة شملت: «زراعي»، و«أنعام بلس»، و«ريف»، و«حفر الآبار»، و«حصاد»، و«كشف التسربات»، و«بلغ»، و«صوت المواطن»، و«عضوي»، و«نظام تشجير»، و«نظام الأشياب»، و«ترقيم الإبل»، و«الثروة السمكية»، و«التوظيف الإلكتروني»، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية (أنعام)، و«حصر»، و«إنجاز متابعة المشاريع»، و«نظام الأرشفة الإلكترونية»، وبرنامج «سجل»، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

خدمات مساندة

أشارت الوزارة إلى أن العمل عن بعد شمل أيضا تقديم الخدمات المساندة لمنسوبي الوزارة، وذلك عبرمنظومة تخطيط الموارد التي تشمل: الموارد البشرية، والمالية والميزانية، والمشتريات، والمستودعات، ومراقبة المخزون، وذلك عبر المنصات الداخلية للوزارة المتمثلة في منصة «برق» للمعاملات الإلكترونية، ومنصة «جاهز» لإدارة تقنية المعلومات، ومنصة طلبات استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، وخدمة الاجتماعات والتفاعل عن بعد (TEAMS).

استخراج وتجديد

أكدت الوزارة أن جميع منصاتها الإلكترونية جاهزة لتقديم الخدمات للمستفيدين في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث تتيح الخدمات المقدمة استخراج وتجديد التراخيص، وطلب الخدمات المقدمة من الوزارة. كما تمكن المواطنين من إرسال أي استفسار أو بلاغ أو شكوى إلى جميع منسوبي الوزارة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار، للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها في جميع القطاعات.

منصات إلكترونية للبيئة

زراعي

أنعام بلس

ريف

حفر الآبار

حصاد

كشف التسربات

بلغ

صوت المواطن

عضوي

نظام تشجير

نظام الأشياب

ترقيم الإبل

الثروة السمكية

التوظيف الإلكتروني

أنعام

حصر

سجل