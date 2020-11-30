شاهد... منظر خلاب لتدفق المياه من شلالات الداهنة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، مشهد مهيب لشلالات الداهنة التي تصب من جبال طويق بمنطقة الرياض. أظهر مقطع فيديو، مشهد مهيب لشلالات الداهنة التي تصب من جبال طويق بمنطقة الرياض. وبين المقطع تدفق شلالات الداهنة بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت في الجريان لساعات عديدة، وشملت مناظر طبيعية بديعة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

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