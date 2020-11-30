شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تحذر من "واتساب أعمال" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الحسين أنه ينبغي التأكد من هوية هذه الأرقام وأنها تابعة لمتاجر إلكترونية موثوقة ولديها سجل تجاري أو مسجلة بمعروف.
محذراً من أن التعامل مع أرقام (واتساب أعمال) دون التثبت من أصحابها قد يعرضك للنصب والاحتيال.
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