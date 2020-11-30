شكرا لمتابعة خبر عن مدني جازان يحذر من تقلبات جوية من اليوم وحتى الخميس القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة , تبدأ اليوم وحتى يوم الخميس القادم يصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان ، ومحافظات "فرسان، وأبوعريش، وصبيا، وبيش ، والطوال ،والدرب، وفيفا، والعارضة، والداير بني مالك ، وهروب، والحرث".

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً او بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في تجمعات المياة والمستنقعات.

وشدد على على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية , داعيا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني هنا .