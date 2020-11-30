شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يوضح مواعيد ظهور الباذر في الوسم والمربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، مواعيد ظهور الباذر في الوسم والمربعانية.
وذكر أن الباذر في موسم المربعانية يظهر خلال الأسبوع الأول والثاني والثالث منه، مؤكداً أن موعد ظهوره يتأخر إذا كان دخول موسم المربعانية يصاحبه أجواء باردة.
وأضاف أن ظهوره الباذر في موسم الوسم يكون في الأسبوع الأول منه والأسبوع الثاني من آخره.
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