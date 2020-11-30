للدورة الـ37

اعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ37 (شهر ديسمبر 2020). وأشار البرنامج- عبر تويتر- إلى انه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY اقرأ أيضا: حساب المواطن: خطوتان مهمتان قبل إضافة المولود كتابع «حساب المواطن» يوضح موقف دخل التابع في حساب رب الأسرة

كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر.. والتحقق بهذه الآلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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