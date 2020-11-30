«الشورى» يطالب «هيئة الأمر بالمعروف» بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني

طالب مجلس الشورى في- قرار أصدره اليوم الإثنين- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

كما طلب المجلس، من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.

وكذلك بيان نتائج شراكات الهيئة مع الجهات الأخرى، وأثر ذلك على عملها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة، للسنة الأولى، من الدورة الثامنة التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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