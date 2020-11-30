

فرسان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

نفذت جامعة جازان ممثلة بالكلية الجامعية بفرسان اليوم، دورة تدريبية بعنوان "الاختبارات الالكترونية ومخازن وبنوك الأسئلة"، وذلك بمسرح الكلية.

وتهدف الدورة إلى التعريف بالطرق الصحيحة لإعداد الاختبارات الإلكترونية والتنبيه على الأخطاء التي تقع عند إعداد الاختبارات وإنشاء بنوك ومخازن الأسئلة وطرق معالجة الأخطاء، وانشاء وتفعيل حساب الزووم.

// انتهى //

13:34ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"الاختبارات الالكترونية ومخازن وبنوك الأسئلة" دورة تدريبية في الكلية الجامعية بفرسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.