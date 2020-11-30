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التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من عمران سقط في صعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الاثنين (٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م) صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العميد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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