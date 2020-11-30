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محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت جمعية "كفى" بجدة، مبادرة "نقي" للتوعية بأضرار التدخين، والتي استمرت ٣ أيام بأحد المجمعات التجارية بجدة، ضمن فعاليات اليوم العالمي لسرطان الرئة.
وأفاد مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة إبراهيم الحمدان، بأن الفعالية التي تمت بالشراكة مع جمعية "عيون جدة" وبمشاركة مميزة من عيادات أندلسية وعشرات المتطوعين في المجال الصحي عبر منصة التطوع؛ أثمرت -ولله الحمد- عن إقلاع ١٢١ حالة عن السموم، وطالبهم بمتابعة البرنامج العلاجي عبر عيادات "كفى" المنتشرة بمنطقة مكة؛ فيما بلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق الفعالية ما يتجاوز ٦٠٠ شخص.
وشكر "الحمدان" باسم "كفى" جميع الجهات التي تعاونت، والجهة التي استضافت الفعالية؛ موضحًا أن الجمعية لا تخلو برامجها ومبادراتها من إشراك المتطوعين وفق رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠.
جمعية كفى جدة
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:51 PMجدة.. "كفى" تختتم مبادرة "نقي" للتوعية بأضرار التدخين
اختتمت جمعية "كفى" بجدة، مبادرة "نقي" للتوعية بأضرار التدخين، والتي استمرت ٣ أيام بأحد المجمعات التجارية بجدة، ضمن فعاليات اليوم العالمي لسرطان الرئة.
وأفاد مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة إبراهيم الحمدان، بأن الفعالية التي تمت بالشراكة مع جمعية "عيون جدة" وبمشاركة مميزة من عيادات أندلسية وعشرات المتطوعين في المجال الصحي عبر منصة التطوع؛ أثمرت -ولله الحمد- عن إقلاع ١٢١ حالة عن السموم، وطالبهم بمتابعة البرنامج العلاجي عبر عيادات "كفى" المنتشرة بمنطقة مكة؛ فيما بلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق الفعالية ما يتجاوز ٦٠٠ شخص.
وشكر "الحمدان" باسم "كفى" جميع الجهات التي تعاونت، والجهة التي استضافت الفعالية؛ موضحًا أن الجمعية لا تخلو برامجها ومبادراتها من إشراك المتطوعين وفق رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠.
، جدة.. "كفى" تختتم مبادرة "نقي" للتوعية بأضرار التدخين ،
المصدر : الخليج 365
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