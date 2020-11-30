السعودية | شاهد.. إغلاق أغلب محطات الوقود على الطرق الإقليمية يضع المتنزهين في مأزق

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الخليج 365 - الرياض- الاشتراطات تهدف لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود
نشر قبل 12 دقيقة - 12:31 مساءً, 30 نوفمبر 2020 م
المناطق-الرياض
تسببت اللائحة الجديدة التي ألزمت بها محطات الطرق السريعة والإقليمية في إغلاق العديد من تلك المحطات، التي لم تصحح أوضاعها ولم تستطع تنفيذ المواصفات والمقاییس والاشتراطات التي وضعتها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمات.
وهذا الإغلاق الذي تم من قبل أصحاب تلك المحطات الواقعة على الطرق السريعة والإقليمية التي تشهد حركة مرورية مرتفعة نتيجة لعدم وجود وسائل نقل حديثة كالقطارات جاء نتيجة خوف أصحابها من الغرامات المالية الكبيرة المحددة.
ويمتاز برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية بأنه يستهدف المواطن بالدرجة الأولى سواء كان مستفيداً أو مستثمراً، كون هذا البرنامج يهدف لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت أن برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي أعدته وتطبقه حالياً بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة التي تأتي تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني، وأشارت أن البرنامج يستهدف تطوير أكبر عدد من المحطات القائمة على الطرق الإقليمية والبالغ عددها (1219) محطة.
لكن ارتفاع قيمة تجديد تلك المحطات حسب المواصفات والاشتراطات في اللائحة التي عممت على جميع ملاك المحطات وحددت فيها مهلة قصيرة للتصحيح، أجبر العديد منهم بإغلاق محطاتهم أو عرضها للبيع أو التنازل ووضع الكثير من الكثير من هواة الرحلات البرية والكشتات الذين تشدهم الأجواء المعتدلة للسفر لمناطق المملكة في مأزق نظراً لإغلاق العديد من المحطات الواقعة على الطرق السريعة والإقليمية للمملكة.
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