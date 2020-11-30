السعودية اليوم / مصر تسجل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 358 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 115541 حالةً من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و 6636 حالة وفاة.

//انتهى//

03:21ت م

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القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 15 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 115541 حالةً من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و 6636 حالة وفاة.//انتهى//03:21ت م0234

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