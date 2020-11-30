، إصابة "بايدن" في قدمه.. وطبيب عظام يفحصه كإجراء احترازي ،

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أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، أنه أُصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً .. تابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عامًا)، الأحد، "كإجراء احترازي".
وفي وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأمريكية، الأحد، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسة في المعركة الانتخابية.
وأعلنت مقاطعة ميلووكي، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية في الولاية التي طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملاً التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتًا لصالح بايدن.
وقالت دانييل ملفي، مديرة حملة بايدن في ويسكونسن، في بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط في إعادة تأكيد فوز جو بايدن في ويسكونسن".
وكانت دعاوى حملة ترامب قد قوبلت بالرفض بالفعل في دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أي دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.
إصابة "بايدن" في قدمه.. وطبيب عظام يفحصه كإجراء احترازيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-30
أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، أنه أُصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً .. تابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عامًا)، الأحد، "كإجراء احترازي".
وفي وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأمريكية، الأحد، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسة في المعركة الانتخابية.
وأعلنت مقاطعة ميلووكي، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية في الولاية التي طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملاً التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتًا لصالح بايدن.
وقالت دانييل ملفي، مديرة حملة بايدن في ويسكونسن، في بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط في إعادة تأكيد فوز جو بايدن في ويسكونسن".
وكانت دعاوى حملة ترامب قد قوبلت بالرفض بالفعل في دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أي دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:23 AM
أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه
أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، أنه أُصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً .. تابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عامًا)، الأحد، "كإجراء احترازي".
وفي وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأمريكية، الأحد، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسة في المعركة الانتخابية.
وأعلنت مقاطعة ميلووكي، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية في الولاية التي طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملاً التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتًا لصالح بايدن.
وقالت دانييل ملفي، مديرة حملة بايدن في ويسكونسن، في بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط في إعادة تأكيد فوز جو بايدن في ويسكونسن".
وكانت دعاوى حملة ترامب قد قوبلت بالرفض بالفعل في دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أي دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.
، إصابة "بايدن" في قدمه.. وطبيب عظام يفحصه كإجراء احترازي ،
المصدر : الخليج 365
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