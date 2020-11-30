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4 نصائح هامة عند الدخول من طريق فرعي إلى آخر رئيسي
منها إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم المرور السعودي نصائح هامة عند الدخول من طريق فرعي إلى طريق رئيسي.
وقال المرور عبر حسابه بموقع تويتر: إنه يجب القيادة بسرعة الطريق السريع، وإعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة مع التأكد من خلو المسار قبل الدخول.
وشدد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.
وكان المرور السعودي قد وجه عددًا من النصائح للقيادة الآمنة في أوقات الضباب والتقلبات الجوية.
وقال المرور: إنه للقيادة بشكل آمن في الضباب يجب اتباع ما يلي:
- استخدام أنوار الضباب في حالة توفرها بالمركبة.
- تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
- تخفيف السرعة.
- تجنب تغيير المسار إلا في حالة الضرورة.
- عدم التوقف بشكل مفاجئ.
- عند تعذر القيادة أوقف مركبتك خارج الطريق واستخدم أنوار التنبيه.
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