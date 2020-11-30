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محمد بن مسعود - الدمام - نجح الأهلي مساء اليوم في تحقيق الفوز على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69، قبل أن يعدل اللاعب جوليو تفاريس النتيجة بهدف لصالح الفيصلي في الدقيقة 95.
بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 13 ليدخل ضمن مربع الكبار، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق البالغ 9 نقاط.
"الأهلي" يدخل المربع الذهبي.. بالفوز على "الفيصلي"محمد السيّد الخليج 365 2020-11-29
نجح الأهلي مساء اليوم في تحقيق الفوز على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69، قبل أن يعدل اللاعب جوليو تفاريس النتيجة بهدف لصالح الفيصلي في الدقيقة 95.
بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 13 ليدخل ضمن مربع الكبار، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق البالغ 9 نقاط.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:53 PM
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:46 AM
نجح الأهلي مساء اليوم في تحقيق الفوز على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الأهلاوي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ثم أضاف اللاعب ألكسندر ميتريتا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69، قبل أن يعدل اللاعب جوليو تفاريس النتيجة بهدف لصالح الفيصلي في الدقيقة 95.
بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 13 ليدخل ضمن مربع الكبار، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق البالغ 9 نقاط.
، "الأهلي" يدخل المربع الذهبي.. بالفوز على "الفيصلي" ،
المصدر : الخليج 365
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