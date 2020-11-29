وزير الصحة يوجه الشكر لهؤلاء الأشخاص.. ويؤكد القدرة على تجاوز الوباء

وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر إلى كل شخص يلتزم بارتداء الكمامة خارج المنزل.

وقال الربيعة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: «نشكرك لالتزامك بارتداء الكمامة خارج المنزل؛ لأن عيونك تكفي في التواصل مع الآخرين.. بتعاون الجميع سنتجاوز الوباء -بإذن الله-».

وأطلقت وزارة الصحة اليوم، حملة توعوية تفاعلية تحت شعار «عيونك تكفي» تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ حيث يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وتتضمن الحملة الكثير من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد الكمامة؛ حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

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