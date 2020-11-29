شكرا لقرائتكم خبر آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت الخريطة الأسبوعية لكورونا في المملكة أن معظم المناطق في (اللون الأخضر)، وهو دلالة على انحسار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة أمس 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 386 حالة، و14 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات في المملكة 357128 حالة، من بينها 4835 حالة نشطة منها 674 حالة حرجة.

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس، أن الآلية الجديدة للإعلان عن الإصابات من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك تحسن في جميع مناطق المملكة وعلى الجميع التقيد بالإجراءات. وبين أنه سوف يكون هناك استعراض لإصابات كورونا بشكل أسبوعي ومقارنته بالأسبوع الذي يسبقه، لافتا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب رئيس في تراجع الحالات.

وقال العبدالعالي «إن هناك تذبذبا في إصابات كورونا في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة»، مشيرا إلى أن المدينة المنورة شهدت حالات انتشار ملحوظة ثم بدأت تتراجع بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

3 ألوان لتحديد إصابات كورونا

الأخضر

انحسار

الأحمر

ارتفاع الإصابات

الأصفر

تذبذب بسيط في الإصابات

الإصابات بحسب المناطق:

الرياض 75

مكة المكرمة 35

المدينة المنورة 29

الشرقية 18

القصيم 14

عسير 13

الباحة 9

تبوك 7

جازان 6

نجران 6

الجوف 2

حائل 2

الحدود الشمالية 1