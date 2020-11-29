شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السيول تملأ فيضة الهوبجة بشمال أشيقر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو السيول تملأ فيضة الهوبجة في شمال أشيقر بالوشم في الرياض، حيث حظي بتفاعل وانتشار واسع.

وكانت مديرية الدفاع المدني, حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من يوم الاثنين 1442/4/15هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18هـ، موضحا أن أجزاءً من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: (الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة.