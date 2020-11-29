شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تمكن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة يسير بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. تمكن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة يسير بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضح أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. وكانت دوريات مرور محافظة الطائف واصلت متابعتها لمن يتباهون بقيادة المركبة بسرعة عالية وتوثيق ذلك عبر البث، حيث تم ضبط قائد المركبة الذي يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

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