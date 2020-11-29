بالفيديو.. «التحالف» يقصف ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف

وفقًا للمتحدث الرسمي

قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصف عناصر وسيارات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف قصفت عناصر وعربات ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف. #فيديو_عاجل | #التحالف يقصف عناصر وعربات ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي #مأرب و #الجوف#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/xHLR4cx2S4 — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) November 29, 2020 اقرأ أيضًا: تدمير لغمين حوثيين جنوب البحر الأحمر.. وقيادة التحالف: صناعة إيرانية التحالف يدمر لغمًا بحريًّا إيراني الصنع زرعته الميليشيات الحوثية

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