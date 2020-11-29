السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتفقد عدداً من مواقع المحافظة بعد هطول الأمطار



حفر الباطن 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ميدانياً تأثير الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وتجول سموه على مشاريع السيول وهي مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في الطرق الرئيسية وأماكن تجمع المياه وبعض المواقع في الأحياء القديمة، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي، وكذلك الاطمئنان على سير الحركة المرورية.

كما تجول سمو محافظ حفر الباطن في مركز الصفيري واستمع لاحتياجات الأهالي بعد الحالة المطرية التي هطلت على المركز البارحة.

كما استمع خلال الجولة لشرح من أمين المحافظة المهندس خلف العتيبي حول جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع.

ووجه سموه ، مسئولي الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً ومتابعة سير العمل , ورفع تقارير شاملة عن الحالة وما تأثرت به المحافظة والاحتياجات المطلوب توفيرها.

رافق سموه أثناء الجولات التفقدية مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز الشهراني ، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد العنزي ، ومدير مرور المحافظة العقيد ظافر الشهري .

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17:58ت م

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