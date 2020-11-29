السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا



كنشاسا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 67 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 333 وفاة .

// انتهى //

13:49ت م

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كنشاسا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 67 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 333 وفاة .// انتهى //13:49ت م0072

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