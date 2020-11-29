، شلل كامل.. شاهد مشكلة مزمنة بالليث ومواطنون يطالبون بـ"مكافحة الفساد" ،

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لا يزال شارع عكرمة بمحافظة الليث يشكّل مشكلة مزمنة عند هطول الأمطار؛ فبعد توقف هطول الأمطار أمس السبت على محافظة الليث، جفت المياه في شوارع المحافظة باستثناء شارع عكرمة الذي أصبح غارقًا، وقد ارتفع منسوب المياه لدرجة أنها طمرت الأرصفة، وتسببت في شل حركة المركبات؛ الأمر الذي تسبب في احتجاز بعض السكان ومنعهم من الخروج لأعمالهم أو لقضاء حاجاتهم، سوى من يملكون سيارات ذات دفع رباعي؛ أما السيارات الصغيرة فلا يمكن لها عبور الشارع، كما أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتكبد أصحابها خسائر مادية.
وذكر مواطنون لـ"الخليج 365" وهم من سكان الليث الذين تضرروا من إغلاق شارع عكرمة بسبب كمية المياه، أن شارع عكرمة الممتد من شرق المحافظة إلى غربها بمسافة تقدر 3 كلم من أسوأ الشوارع بالليث، وقد الخليج 365 أن تم تنفيذ مشروع تصريف له إلا أنه لا يعمل، والدليل أن الشارع غرق بالكامل، وطالب المواطنون مكافحة الفساد بالتحقيق في مشروع تصريف شارع عكرمة.
من جهة أخرى، استنفرت بلدية الليث كافة معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية، وباشرت أعمالها في شفط مياه الأمطار من شارع عكرمة بعد أن تَلَقّت دعمًا من بلديتي غميقة والشواق.
محافظة الليث شارع عكرمة
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 12:33 PM
احتُجز السكان ومُنعوا من الخروج وأغلقت المحلات وتكبد أصحابها الخسائرشلل كامل.. شاهد مشكلة مزمنة بالليث ومواطنون يطالبون بـ"مكافحة الفساد"
لا يزال شارع عكرمة بمحافظة الليث يشكّل مشكلة مزمنة عند هطول الأمطار؛ فبعد توقف هطول الأمطار أمس السبت على محافظة الليث، جفت المياه في شوارع المحافظة باستثناء شارع عكرمة الذي أصبح غارقًا، وقد ارتفع منسوب المياه لدرجة أنها طمرت الأرصفة، وتسببت في شل حركة المركبات؛ الأمر الذي تسبب في احتجاز بعض السكان ومنعهم من الخروج لأعمالهم أو لقضاء حاجاتهم، سوى من يملكون سيارات ذات دفع رباعي؛ أما السيارات الصغيرة فلا يمكن لها عبور الشارع، كما أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتكبد أصحابها خسائر مادية.
وذكر مواطنون لـ"الخليج 365" وهم من سكان الليث الذين تضرروا من إغلاق شارع عكرمة بسبب كمية المياه، أن شارع عكرمة الممتد من شرق المحافظة إلى غربها بمسافة تقدر 3 كلم من أسوأ الشوارع بالليث، وقد الخليج 365 أن تم تنفيذ مشروع تصريف له إلا أنه لا يعمل، والدليل أن الشارع غرق بالكامل، وطالب المواطنون مكافحة الفساد بالتحقيق في مشروع تصريف شارع عكرمة.
من جهة أخرى، استنفرت بلدية الليث كافة معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية، وباشرت أعمالها في شفط مياه الأمطار من شارع عكرمة بعد أن تَلَقّت دعمًا من بلديتي غميقة والشواق.
، شلل كامل.. شاهد مشكلة مزمنة بالليث ومواطنون يطالبون بـ"مكافحة الفساد" ،
المصدر : الخليج 365
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