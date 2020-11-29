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فيديو.. طريق النمرية ـ سميراء يكتسي بالبياض جراء تساقط البرد
متابعات الخليج 365 - حائل
شهدت منطقة حائل هطول أمطار وتساقطاً لحبات للبرد، كما غطت الثلوج طريق “النمرية ـ سميراء”.
وأظهر مقطع فيديو متداول، طريق “النمرية ـ سميراء” بين منطقتي حائل والقصيم وهو يكتسي بالبياض؛ جراء تساقط كثيف للبرد.
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبه باستمرار هطول الأمطار على أجزاء من منطقة القصيم اليوم الأحد.
في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .
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