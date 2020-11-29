شكرا لمتابعة خبر عن "مرور مكة" يطيح بقائد حافلة لا يلتزم بمسارها ويسير بسرعة جنونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أطاحت إدارة مرور العاصمة المقدسة بقائد حافلة لا يلتزم بالمسارات ويسير بسرعة جنونية ما يهدد سلامته وسلامة الآخرين .

جاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو لحافلة وهي تتنقل بين المسارات ولا تلتزم بتعليمات " المرور " بالسير أقصى اليمين ، وفقاً لـ " سبق " .

وأكدت " المرور " أنه تم إحالة قائد الحافلة التي تتبع إحدى الجهات الخدمية إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية .