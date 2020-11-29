شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صفوق العنزي: الإحصائيات تشير لقرب انتهاء الفيروس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري العناية المركزة الدكتور صفوق العنزي، أن هناك مؤشرات ودلالات على قرب انتهاء فيروس كورونا بالمملكة.

وقال العنزي في تصريحاته لقناة " الإخبارية "، إن تراجع معدلات الإصابة وحالات العناية المركزة، يشير إلى التحكم في الفيروس على مستوى المملكة.

وشدد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية، والحصول على تطعيمات الإنفلونزا لتقليل نسبة الإصابة بحالات البرد، وخفض الضغط على المستشفيات.