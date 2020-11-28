شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على حفر الباطن.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الأمطار هطولها على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، حيث شهدت المحافظة وضواحيها والمراكز التابعة لها منذ صباح اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب ولاتزال الأمطار مستمرة في الهطول.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.