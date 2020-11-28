شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على كورونا والإصابات تتراجع والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن المملكة مازلت تشهد نزولاً في عدد إصابات كورونا. وقال عبر "تويتر": "‏ولله الحمد ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الإصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ثم وعي والتزام المجتمع". وتابع: "نؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى".

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