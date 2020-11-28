السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 176,572 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176,572 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,999,664 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 263,956 حالة وفاة.

// انتهى //

21:58ت م

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واشنطن 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176,572 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,999,664 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 263,956 حالة وفاة.// انتهى //21:58ت م0120

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