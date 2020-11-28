السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات 166502 حالةً



أبوظبي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الإمارات 1252 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 166502، وارتفاع عدد المتوفين إلى 569.

// انتهى //

21:50ت م

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أبوظبي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت الإمارات 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 166502، وارتفاع عدد المتوفين إلى 569.// انتهى //21:50ت م0117

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