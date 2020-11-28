بحث تطوير القوى الصحية العاملة بالقطاعين العام والخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الصحية - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب في اجتماع عقد - عبر الاتصال المرئي - بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1440هـ.

واستعرض المجتمعون ما احتواه تقرير الوزارة من أعمال وإنجازات وجهود في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، وتطوير القوى العاملة الصحية بالقطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

كما درس أعضاء اللجنة مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي، الذي يعد أحد الخدمات الصحية الطبية والعلاجية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وفقا للمادة (23) من نظام المجلس.

كما استعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدا لرفع تصورها النهائي بشأنها أمام المجلس لمناقشته في الجلسات القادمة.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن التوصيات الإضافية والمداخلات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني للعام المالي 1441/1440هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة، حيث سترفع اللجنة وجهة نظرها حيال ما أثير خلال مناقشة التقرير للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة، كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات تمهيدا لتقديم رأيها وتقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها أمام المجلس في المدة المقبلة.