مسابقة لجمع أفكار الطلاب الإبداعية في منصة مدرستي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مكتب التعليم بشمال جدة غدا مسابقة (جدد الشمال) عن بعد، وتهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بعد (منصة مدرستي) من خلال إيجاد بيئة تنافسية داخل المجتمع التعليمي يتنافس فيها الطلاب للخروج بأفكار إبداعية وحلول واقعية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من المنصة التي يتعلمون من خلالها.

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي أن المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بعد (منصة مدرستي) على مدى يومين، متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين، والعمل على تبني الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي.

وأضاف «إن الطلاب يملكون الموهبة في شتى المجالات، ولديهم قدرات ومواهب، وهم بحاجة إلى منحهم الفرصة من خلال طرح المبادرات والمسابقات التي تلبي رغباتهم وطموحهم للوصول إلى منتجات إبداعية مواكبة لتطلعاتهم، وتحقق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الشاب».