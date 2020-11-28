شكرا لقرائتكم خبر مسابقة لجمع أفكار الطلاب الإبداعية في منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي أن المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بعد (منصة مدرستي) على مدى يومين، متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين، والعمل على تبني الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي.وأضاف «إن الطلاب يملكون الموهبة في شتى المجالات، ولديهم قدرات ومواهب، وهم بحاجة إلى منحهم الفرصة من خلال طرح المبادرات والمسابقات التي تلبي رغباتهم وطموحهم للوصول إلى منتجات إبداعية مواكبة لتطلعاتهم، وتحقق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الشاب».
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة لجمع أفكار الطلاب الإبداعية في منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.