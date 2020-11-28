370 شابا وفتاة يتطوعون للعمل بأكاديمية الحوار

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ويهدف البرنامج الذي حظي بتسجيل 370 مشاركا ومشاركة إلى تفعيل طاقات الشباب واستثمار القدرات وتعزيز مفهوم العمل التطوعي وإبراز دوره في نشر ثقافة الحوار، والاستفادة من ذوي الخبرات والأفكار التطوعية الناجحة، كما يتم اعتماد ساعات التطوع في منصة التطوع الوطنية.وأوضح مدير الأكاديمية إسماعيل العمري أن العمل التطوعي يعد أهم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب والخبراء في شتى جوانب الحياة، لافتا إلى أهمية الحاجة إلى مؤسسة العمل التطوعي لدى الشباب والشابات وتأهيلهم لتنفيذ الأنشطة التطوعية من خلال الدورات التدريبية التي تنمي مهاراتهم وتزيد من حرفيتهم.
وبين العمري حرص المركز من خلال البرنامج على تعزيز مشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي لتعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، مشيرا إلى أن الأكاديمية حددت عددا من الاشتراطات للقبول في البرنامج تسهم في تنظيم العمل التطوعي وتقديمه بصورة احترافية، مضيفا «إن هذا العدد جرى تسجيله في أول أيام إطلاق المشروع، مما يدل على أن التطوع لدى الشباب السعودي يعد واحدا من القيم التي يتصف بها المجتمع وأبناؤه إسهاما منهم في بناء مجتمعهم».
مسارات البرنامج:
التدريب - إدارة المشاريع - تنسيق الفعاليات - تصميم الإعلانات - قياس الأثر
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