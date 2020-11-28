«الصحة»: 220 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 401 حالة ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 356911 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 401 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 346023 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5870 حالة.

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