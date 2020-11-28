د. الجهني في اليوم العالمي للطفل: افرحوا مع ﺃﻃﻔﺎﻟﻜﻢ

شاركت إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض لأول مرة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، حيث أوضح ذلك د. نايف الجهني مدير إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض، أن المشاركة تأتي تعزيزًا للمكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في كل الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وقال: الركن الذي خصصته الإدارة، الخاص بيوم الطفل، يأتي في إطار سعي العاملين بإدارة مركز الطب الشرعي بالرياض إلى بث ثقافة حقوق الطفل، وإكساب الطفل عددًا من المهارات الإبداعية والفنية.

وكان لهذه المشاركة دور في تمهيد الطريق لتكريس حضور الطفل وثقافة الطفل لدى كثير من الجهات، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، شاكرًا ومثمّنًا ما تجده الإدارة من دعم وتشجيع من قبل القيادات الصحية بديوان الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وأكد د. الجهني على أهمية تسليط الضوء على العنف الأسري، وضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتجنيب أبنائهم أضرار ذلك.